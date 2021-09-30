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"المهن التعليمية": صرف دفعة معاشات أول أكتوبر اليوم المستحقة للأعضاء والورثة

12:26 م الخميس 30 سبتمبر 2021
"المهن التعليمية": صرف دفعة معاشات أول أكتوبر اليوم المستحقة للأعضاء والورثة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

كتب- مينا غالي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات أول أكتوبر المستحقة للأعضاء والورثة وتوافرها في ماكينات الصراف الآلي.

وشددت النقابة العامة، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عدد الأعضاء المستحقين للصرف 287 ألفا و82 عضوا، بقيمة 99 مليونا و134 ألفا و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألفا و588 شخصا، بقيمة 29 مليونا و81 ألفا و65 جنيها.

نقيب المعلمين خلف الزناتي صرف معاشات المعلمين

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