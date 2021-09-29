​"المصريين بالسعودية" يكشف مزايا فتح فرع للبنك الأهلي في المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، بقرار المملكة العربية السعودية، بموافقة المملكة على قرار فتح فرع للبنك الأهلي في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الإنفتاح الإقتصادي بشكل كبير.

وأضاف حنفي في بيان اليوم، أن المصريين في السعودية يدعمون هذه الخطوة بشكل كبير، حيث تستهدف فتح حسابات للمستثمرين والمقيمين المصريين في المملكة، كما أنها سوف تجلب رجال الأعمال السعوديين عن طريق الخدمات التي سيقدمها البنك.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد فخر للجالية المصرية وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج والعمل على تذليل الخدمات تسهيلا عليهم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم في مزيد من التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والسعودية، وكذلك تسهيل عملية تحويلات المصريين المقيمين بالمملكة .

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق أمس على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المجلس فوض وزير المالية السعودي بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.