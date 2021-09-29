مدبولي يتابع استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.. وموقف إزالة التعديات على المجاري المائية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.

وتابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، مؤكدًا استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة؛ لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد؛ بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدى بكل حزم لكل أشكال تلك التعديات على المجاري المائية؛ بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

ونوه وزير الري باستمرار جهود الوزارة في التعامل مع التعديات على المجاري المائية على مستوى الجمهورية، وما يتم حاليًّا من إزالة كل أعمال الردم والمخالفات على المجاري المائية على فرعَي رشيد ودمياط.

وتطرق عبد العاطي، خلال اللقاء، إلى الاستعدادات الخاصة بعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والمتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وتناول الوزير البرنامج والأحداث المقرر عقدها خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مؤكدًا أن هذا الحدث المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتباره واحدًا من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال جلسات ومناقشات الأسبوع التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغيُّر متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.