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الزراعة: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي التعديات على الأراضي

08:01 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الزراعة: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي التعديات على الأراضي

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اهتمام الدولة بزيادة المساحة المنزرعة، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة اي تعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال القرش -في تصريح لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن الدولة تضخ المليارات لتطوير انتاجية الأراضي الزراعية القائمة بالفعل، وذلك للمحافظة على الانتاج للاجيال الحالية والقادمة، ولتأمين مصدر غذائي أمن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية خط أحمر ولا يمكن المساس به، ويتم وضع كافة الامكانيات والقدرات للحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة لانها جيدة الزراعة، مشيرا إلي أن الادارة المركزية لحماية الأراضي -الادارة المعنية لهذا الامر- تنظر للتعدى بمجرد رصد المعدات التي تستخدم للتعدي وتزيل التعديات في المهد.

ولفت إلي أن عامي 2010، 2011 شهدا ذروة التعديات، مؤكدا انه منذ عام 2014 شهد معدل التعديات حالة من الثبات، فيما يشهد حاليا منحنى التعديات ادنى مستوى له، ويشهد منحنى الازالات أعلى مستوى له .

هذا المحتوى من

إزالة التعديات تعديات الأراضي الزراعية وزارة الزراعة

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