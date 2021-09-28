اليوم.. الأعلى للإعلام ينظم جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة حول عدد من ملفات الوزارة

كتب مينا غالي

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول "مبادرة حياة كريمة ومعرض اكسبو (دبي)، والمشروعات الصغيرة"، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وتعقد الجلسة في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وكان قد نظم المجلس عددًا من الجلسات الحوارية التي استضاف فيها مجموعة من الوزراء بينهم وزير التموين ووزير الزراعة ووزير الخارجية ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن ووزيرة التخطيط.