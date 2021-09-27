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الصحة: فتح باب التكليف لجميع خريجي صيدلة دفعتي 2018 و2019

10:13 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الصحة: فتح باب التكليف لجميع خريجي صيدلة دفعتي 2018 و2019

وزارة الصحة المصرية

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل لجميع أفراد دفعتي صيادلة 2018 - 2019، والذين أثاروا جدلًا خلال الشهور الماضية.

وقالت الوزارة عبر موقع إدارة التكليف، إنه سيتم فتح تسجيل الرغبات اليوم، لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019، الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020.

وشددت الوزارة على الصيادلة تسجيل جميع الرغبات المتاحة ولن يتم قبول التسجيل دون اختيار جميع الرغبات.

والتكليف الحكومي يتم لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حسب التقدير ومجموع الخريجين.

وزارة الصحة الصيادلة مستشفيات وزارة الصحة التكليف الحكومي لخريجي صيدلة

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