حدث ليلًا| توجيه رئاسي بالتدقيق في منظومة تلقيح الطلاب.. والسفارة الإثيوبية تُعلق أعمالها في مصر

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي

-38 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254471 حتى اليوم.

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-السيسي يوجّه باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة تلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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-سجل الآن.. إضافة خانة (طالب جامعي) لموقع تسجيل لقاح كورونا.. ورسالة هامة لطلاب جامعة القاهرة

وجهت جامعة القاهرة رسالة لطلابها بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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-12 قسطًا في 3 سنوات.. اعرف موعد وقيمة سداد أول أقساط شقق "سكن لكل المصريين 2"

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات الحجز والتقدم في مشروع سكن لكل المصريين 2، ووفقًا لآخر الإحصائيات يوجد أكثر من 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط.

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-السيسي يوجّه بالتنسيق بين الحكومة و"جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة في مشتقات البلازما

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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-السيسي يوجّه بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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-السيسي يوجّه بإنشاء 3 مراكز متطورة لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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-رئيس الوزراء يثمن علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وهولندا في العديد من المجالات

ثمّن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وهولندا في مجالات عدة، لاسيما في مجال إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون، معرباً عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة للاستفادة مما تمتلكه هولندا من خبرات.

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-الهجرة: دارسونا بالخارج قادرون على الترويج لمبادرة "حياة كريمة"

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE" حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، مع مجموعة من الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة، بالتنسيق مع "مينا مكين" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في إنجلترا، لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك استعراض الجهود المبذولة بالمشروعات القومية وجهود التنمية التي تجري على أرض مصر، والتي تهدف جميعها إلى بناء الإنسان، والحفاظ على حقوقه في عيش حياة أفضل.

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-لعلاج فقر الدم.. هيئة الدواء تحذر من دواء بالأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور دوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي و الوحدات الحكومية من مستحضر ايبوتين ٤٠٠٠ حقن تشغيلة رقم ٠٧٢١٢١٧ لانه غير مطابق للمواصفات.

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-استمرار التحسن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس الاثنين، نهارًا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلًا ولطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء، في إطار استمرار حالة التحسن.

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-سحابة رماد بركاني تمنع إقلاع وهبوط عشرات الرحلات الجوية في جزيرة لا بالما الإسبانية

منعت سحابة هائلة من الرماد البركاني إقلاع وهبوط عشرات الرحلات الجوية في جزيرة لا بالما الإسبانية، مع استمرار قذف بركان كمبر فيجا الثائر صخورا منصهرة بقوة في الهواء.

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-مصرع شخص وإصابة 4 في حادث دهس شرقي تونس

أفادت تقارير إعلامية في تونس بوفاة شخص وإصابة آخرين في حادث دهس شرقي البلاد.

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-قنصل عام السعودية: العلاقات مع مصر تزداد رسوخًا

أكد القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، أن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما الثنائية ودعمها في مختلف المجالات.

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-دراسة: 3 دول أفريقية تحتاج 280 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

كشفت دراسة بحثية جديدة أنه يجب استثمار نحو 280 مليار دولار للتصدي لأثار التغير المناخي في 35 مدينة في جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا بحلول عام 2050.

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-السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها اعتبارا من أكتوبر المقبل

أعلن السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، اليوم الأحد، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل.

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-"وضع اقتصادي متردي".. ما دلالات تعليق عمل سفارة إثيوبيا في مصر؟

أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تكلي، اليوم الأحد تعليق أعمال سفارة بلاده في مصر، بشكل مؤقت، لأسباب اقتصادية، مؤكدًا أنه لا علاقة بأزمة سد النهضة بقرار تعليق عمل السفارة.

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-بريطانيا: ارتفاع الطلب على البنزين 500% خوفا من نفاذ الوقود

قالت جمعية تجار التجزئة للبنزين في بريطانيا إن ما بين 50% إلى 90% من محطات البنزين في البلاد قد نفد الوقود لديها.

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-سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

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-الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

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