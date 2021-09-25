التقديم بدأ.. 4 فئات محرومة من إضافة الأسر على بطاقات التموين

كتب- محمد نصار:

نوهت بوابة مصر الرقمية عبر موقعها الرسمي عن بدء تلقي طلبات المواطنين من مستفيدي الدعم التمويني لإضافة الأبناء للأسر.

ورغم إتاحة هذه الخدمة التي ينتظرها المواطنين منذ سنوات طويلة إلا أنه لا يمكن الاستفادة بها لعدد من الفئات وهي كما يلي:

1- الأسر خارج مفهوم "الأولى بالرعاية".

2- إذا كان الراتب أقل من 2400 جنيه.

3- إذا كان المعاش أقل من 1500 جنيه.

4- إذا زاد إجمالي عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت منذ فترة، قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين‪.

بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة