مصادر: لصوص يعثرون على مقبرة مهمة في سقارة.. و"الآثار" تستكمل التنقيب

(مصراوي):

علم موقع "مصراوي" من مصادر موثوق فيها في وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم إعلان كشف أثري مهم خلال الفترة المقبلة، في منطقة سقارة الأثرية، كانت مجموعة من اللصوص عثرت عليه أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني في منطقة صحراوية مهجورة، خلف المناطق المأهولة لمنطقة سقارة الأثرية.

وقالت المصادر: "تعود المقبرة المكتشفة إلى شخص يدعى مري إب إي، يرجح أن يكون أحد الكهنة، وهي مقبرة ملونة ومميزة، وبها بعض الألقاب، تتضمن تابوتا غير منقوش".

وأضافت المصادر: "اكتشفت وزارة السياحة والآثار هذه المقبرة بالصدفة، منذ نحو أسبوعين، حيث هرب اللصوص، بعد محاولات ضبطهم ليلا، وكانوا حفروا جزءا كبيرًا في سبيل الوصول إلى المقبرة إلا أنهم لم يكونوا انتهوا من ذلك بشكل كامل، وعندما عاينت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار هذه المنطقة صباحًا قررت استكمال الحفر للوصول إلى هذه المقبرة التي سيعلن عنها قريبًا"، مشيرة إلى أن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار تستكمل العمل لإنهاء هذا الكشف الأثري ودراسة ما نتج عنه بشكل علمي.

وطالب مصدر أثري بضرورة تأمين منطقة سقارة عن طريق إنشاء سور حول المنطقة خاصة أن الجبل مفتوح من خلف المنطقة الأثرية، وهي ذات مساحات صحراوية شاسعة، ومنطقة أثرية هامة لفتت أنظار العالم كله باكتشافات أثرية مهمة خلال الأعوام الماضية.