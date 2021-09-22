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أهلا مدارس.. أسعار وخامات في متناول الجميع بالجيزة (صور)

11:07 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بأرض المطاحن بفيصل بالجيزة.

يأتي ذلك وسط مشاركة كبرى الشركات الكبرى والإعلان عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة بجودة كبيرة وباشكال غاية في الروعة، وبأسعار في متناول اليد.

ويستقبل المعرض، المواطنين، وسط مشاركة الشركات الكبرى والإعلان عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة بجودة كبيرة وباشكال غاية في الروعة، وبأسعار في متناول اليد.
ويرصد مصراوي بالصور مستلزمات وأسعار وأدوات المعرض وذلك على النحو التالي:

الجيزة معرض أهلا مدارس أحمد راشد المستلزمات المدرسية العودة للمدارس

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