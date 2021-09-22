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أمطار بنسبة 60%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 24 ساعة

08:00 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
أمطار بنسبة 60%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 24 ساعة

أمطارأرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس بداية من الخميس 23 سبتمبر، وحتى الجمعة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الخميس 23 سبتمبر:

ـ فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30-60% تقريبا.

ـ اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:60 كم وارتفاع الأمواج 3:4 متر.

الجمعة 24 سبتمبر:

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40 : 60% تقريبا.

ـ فرص أمطار خفيفة من توقيت 2 صباحا: 8 صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20% تقريبا.

سقوط أمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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