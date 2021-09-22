بطول 2.5 كم.. محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة شارع مراد

كتب- يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً لمناقشة مخطط تطوير وتوسعة شارع مراد.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير مختلف الطرق والشوارع بكافة الأحياء والمراكز والمدن للنهوض بها وتحسين الحركة المرورية.

وأضاف راشد، أنه قد تم رصد حاجة شارع مراد لما له من أهمية مرورية ومتفرعاته للتطوير، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل توسعة وتطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبري الجيزة اتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول ٢.٥ كم والشوارع الجانبية مع مراعاة الاهتمام بوضع اللمسات الجمالية وإزالة كافة المعوقات وتوفير أماكن انتظار للسيارات ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.

وشدد راشد، على ضرورة التنسيق مع المنشآت على جانبي الشارع لتطوير الأسوار الخاصة بها واستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة لتتماشى مع أعمال التطوير وتوفير عناصر جمالية بمداخل الأنفاق.

كما ناقش محافظ الجيزة، تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به للمساهمة فى توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة مع الأخذ في الإعتبار المظهر الحضاري الملائم لأعمال التطوير على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من الأعمال دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة والتي تعد جزء من بيئة المحافظة الطبيعية وهويتها والإكتفاء بتقليم وتهذيب فروعها واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة بالقطاعات التي بحاجة لأعمال تشجير إضافية.

حضر الإجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة ومسؤلي المكتب الإستشاري الهندسى والشركات المنفذة.