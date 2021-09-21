شبورة كثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحراراة ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الاسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 23

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بنى سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

ادفو 42 24

أبوسمبل 41 24

الوادى الجديد 41 22

شلاتين 38 27

ابو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29