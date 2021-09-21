السيسي أمام الأمم المتحدة: مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة فى إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية تدرك تماما أن الإنسان المصرى يأتي فى القلب من منظومة التنمية الشاملة، التي تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته.

وأوضح أن منظومة حقوق الإنسان مؤخرا فى مصر، عكست تطورا جليا اتصالا بما يتضمنه الدستور المصرى وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعى وبمساهمة المجتمع المدنى هى خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذى تنتهجه مصر إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان.​