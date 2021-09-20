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منع زواج الأطفال وعقوبات لمانعي ميراث المرأة.. رئيس العدل يكشف أجندة الحزب التشريعية

10:05 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
منع زواج الأطفال وعقوبات لمانعي ميراث المرأة.. رئيس العدل يكشف أجندة الحزب التشريعية

مجلس النواب

(مصراوي):

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه توافقصا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لابد من الإسراع في قانون منع زواج الأطفال، مشيرًا إلى أن حزب العدل يعمل على هذا التشريع للتقدم بمشروع قانون بشأنه.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المهم إعادة النظر في الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد تجاوز الدولة للمرحلة الصعبة في الحرب على الإرهاب.

وشدد على وجود قانون لحماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون يعمل عليه الحزب بالفعل في هذا الصدد.

وأوضح إمام أن القانون المصري نظم ميراث المرأة طبقًا للشريعة الإسلامية دون وضع عقوبات لمن يضيع هذه الحقوق: "سيكون لنا دور في هذا التشريع".

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة حزب العدل زواج الأطفال عبدالمنعم إمام

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