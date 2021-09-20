Masrawy logo white

حياة كريمة.. 20 سيدة وفتاة في زيارة لمركز التدريب المهني Vtech للحرف اليدوية

04:51 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
حياة كريمة.. 20 سيدة وفتاة في زيارة لمركز التدريب المهني Vtech للحرف اليدوية

مركز التدريب المهني

كتب- محمد عبدالناصر:

زارت 20 سيدة وفتاة بأعمار مختلفة من قرية بهيج مركز التدريب المهني Vtech للتعريف بورش التدريب على الحرف اليدوية. بحسب بيان صحفي.

وقدم ممثلو مركز التدريب شرحا وتعريفا للسيدات على أنواع الورش والمنتجات التي يتم التدريب وإنتاجها ومن خلال إشراك السيدات والوقوف على رغباتهن.

كما تم تحديد ورش حياة كريمة التي سيتم إعدادها لهن في مركز شباب بهيج بناء على رغباتهن، وكانت الورش كالتالي: السجاد وكليم، الجلود والخرز، الكروشية والتريكو، خياطة و تطريز.

كما تم تحديد يوم آخر لزيارة مجموعة من مركز Vtech للبدء في رفع المساحات وتحديد الاحتياجات اللازمة لتجهيز وبدء تشغيل ورش التدريب والإنتاج حياة كريمة في مركز شباب بهيج.

جاء ذلك بحضور أسماء مهدي، وشيماء سمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، ومحمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني، وحامد عبدالكريم، مدير مركز شباب بهيج، وسهير نصر الدين، مديرة حاضنة الأعمال والحرف اليدوية، ويوسف رشدي، مدير التدريب، وأحمد إبراهيم، مدير العمليات ممثلين عن مركز التدريب المهني.

مركز التدريب المهني Vtech الحرف اليدوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا