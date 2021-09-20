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ثروت سويلم خلال تكريمه في الإمارات: "الجمهورية الجديدة" إعجاز لا يتحقق إلا بقيادة عظيمة

05:00 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
ثروت سويلم خلال تكريمه في الإمارات: "الجمهورية الجديدة" إعجاز لا يتحقق إلا بقيادة عظيمة

ثروت سويلم خلال تكريمه في الإمارات

كتب- نشأت علي:

كرّم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بدولة الإمارات، النائب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في احتفالية كبيرة التي نظمتها لتكريم قادة المجتمع بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد.

ووجّه سويلم وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب الشكر للقائمين على المؤتمر لتكريمه في تلك الفاعلية الكبيرة التي تضم عددًا كبيرًا من رموز الوطن العربي.

ودعا وكيل لجنة الشباب خلال كلمته قادة المجتمع العربي الذين شاركوا في المؤتمر زيارة مصر في ثوبها الجديد لمشاهدة النهضة الحديثة التي صنعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مبادرة الجمهورية الجديدة تعكس نهضة حديثة، وتؤكد أن ما يحدث في مصر إعجاز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيادة عظيمة مخلصة.

ثروت سويلم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الإمارات لجنة الشباب والرياضة

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