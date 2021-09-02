مخرج مباراة مصر وأنجولا يكشف أسباب الاختلاف في أسماء اللاعبين

كتب- مينا غالي:

عبر المخرج محمد عبدالعظيم "عظيمة"، مخرج مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأنجولي، والتي أقيمت أمس في افتتاح مشوار المنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، عن سعادته لإخراجه أول مباراة للمنتخب يتم بثها بإنتاج خاص من خارج التليفزيون المصري، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل نقلة مختلفة لنُظُم بث وإخراج المباريات في مصر.

وقال "عظيمة" لمصراوي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفرت كافة الإمكانيات واللوجستيات الخاصة بنقل المباراة، للخروج بصورة مشرفة، موضحًا أن المباراة تم نقلها بـ12 كاميرا بدلا من 14 كاميرا بسبب ضيق الوقت منذ الحصول على حقوق بث التصفيات، حيث استغرق التحضير للمباراة يومين فقط.

وأضاف "عظيمة"، أن المباراة تم نقلها بجودة hd كاملة، حيث تم توفير كاميرات وعدسات بجودة hd، كما تم نقل المباراة بنظام sng وهو نظام عالي التكلفة ويقلل التأخير بين الواقع والشاشة، ما ساهم في خروج المباراة بجودة أفضل، منوهًا بأن مباريات المنتخب المقبلة ستكون بجودة أعلى وتجهيزات أفضل، والتي ستقام في شهر اكتوبر، لاسيما وأن الوقت سيكون متاحًا أمامنا للاستعداد.

وكشف "عظيمة"، أن الاختلافات في أسماء لاعبي المنتخب، والتي ظهرت على الشاشة اثناء التغييرات وقت المباراة ليست مسؤولية المخرج، حيث يتم تصميم ونقل الجرافيكس الخاصة بالفيفا من فرنسا، لأنها مباراة مملوكة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي يتم أخذ شارة الجرافيكس من فرنسا وعرضها على الشاشة، لافتًا إلى أن الأسماء التي يتم عرضها قد تكون معكوسة أحيانا أو بأسماء اللاعبين الحقيقية وليست أسماء الشهرة، وهو النظام المعتمد لدى فيفا.

وفازت مصر على أنجولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022، فيما سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.