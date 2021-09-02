"الإياتا": زيادة معدلات السفر الدولي والداخلي خلال يوليو الماضي



كتب- محمد عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، عن انتعاش واضح في حركة السفر سواء المحلية أو الدولية في يوليو الماضي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2020، وتراجع مستويات الطلب الدولي على السفر في يوليو الماضي بنسبة 73.6%، مقارنة بنفس الشهر لعام 2019، وهو ما يشكل تحسنًا طفيفًا عن الانخفاض المسجّل في يونيو الماضي بنسبة 80.9% قياسًا بما كان عليه قبل عامين.

وأظهرت جميع المناطق تحسنًا ملموسًا، وسجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أقل تراجع في إيرادات الركاب، وانخفض إجمالي الطلب المحلي بنسبة 15.6% مقارنةً بمستوياته المسجلة قبل الأزمة الصحية (يوليو 2019)، وتمثل هذه النسبة تحسّنًا واضحًا عن معدل التراجع بنسبة 22.1% في يونيو الماضي بالمقارنة مع يونيو 2019، واستمرّت روسيا بتسجيل أفضل النتائج، مع زيادة إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 28.9% مقارنةً مع يوليو 2019.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، إن نتائج يوليو تعكس رغبة نصف الكرة الشمالي بالسفر خلال موسم الصيف، حيث استعادت حركة السفر المحلية 85% من مستوياتها في فترة ما قبل أزمة كوفيد-19، بينما تعافت مستويات الطلب الدولي بما يتجاوز ربع الأحجام المسجلة في عام 2019، وتمثل إجراءات الحجر الصحي المشكلة الرئيسية في القطاع اليوم، وكذلك قرارات الدول لا تعتمد على البيانات، خاصةً فيما يتعلق بفعالية اللقاحات، مما دفع ركاب القطاع للسفر حيثما أمكنهم؛ ولا سيما في الأسواق المحلية.

وتابع: "يحتاج تعافي السفر الدولي إلى تعاون الدول لاستعادة حرية السفر"، فعلى سبيل المثال، يجب إعفاء المسافرين الحاصلين على اللقاح من القيود المفروضة كخطوة أولية، مما سيساعد في تسريع استئناف الرحلات الجوية العالمية وانتعاش قطاعي السفر والسياحة. وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في يوليو الماضي انخفاضاً في مستويات الطلب بنسبة 74.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، وبتقدّم طفيف عن الانخفاض بنسبة 79.2% المسجل في يونيو السابق مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019. وتراجعت سعة الرحلات بنسبة 59.5%، بينما انخفض عامل الحمولة بمعدل 30.1 نقطة مئوية ليصل إلى 51.3%.