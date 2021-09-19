​اجتماع لسفيرات المحبة والسلام في المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقدت مجموعة سفيرات المحبة والسلام من واعظات وراهبات وخادمات من وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام التابعة للمجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، اجتماعهن الدوري بهدف مناقشة نتائج اللقاء التدريبي الذي عقده المجلس لهن لتعريفهن بالأجندة الدولية للأمن والسلام.

وعقد الاجتماع بهدف تعريفهن بدور المرأة المصرية في حفظ الأمن والسلام على المستوى الوطني، ودور الدولة في مبادارت حفظ الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا، كما ناقشن كيفية ترجمة أهداف الأجندة في شكل أنشطة جماعية وثنائية والنزول بها للمواطنين لتعريفهم بها.

وانتهى الاجتماع بإقرار مجموعة من الأنشطة المشتركة والمقترحة التي سيقومون بتنفيذها سويًا مع المواطنين في القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة، تماشيًا مع خطة الدولة لتنمية هذه القرى وتحسين جودة حياة المواطنين المقيمين فيها.