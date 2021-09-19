غير مطابق للمواصفات.. هيئة الدواء توجه بسحب دواء الأنيميا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب التشغيلة رقم ( ٠٧٢١٢١٧ ) من مستحضر إيبوتين ٤٠٠٠، لعدم مطابقتها للمواصفات.

ويستخدم الدواء في علاج حالات أنيميا مرضى الفشل الكلوى المزمن والذين يقومون بالغسيل الكلوي، وعلاج حالات أنيميا مرضى الإيدز المعالجون بعقار الزيدوفيدين.

وشددت الهيئة على تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلية.

