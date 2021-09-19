Masrawy logo white

غير مطابق للمواصفات.. هيئة الدواء توجه بسحب دواء الأنيميا

10:30 م الأحد 19 سبتمبر 2021
غير مطابق للمواصفات.. هيئة الدواء توجه بسحب دواء الأنيميا

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب التشغيلة رقم ( ٠٧٢١٢١٧ ) من مستحضر إيبوتين ٤٠٠٠، لعدم مطابقتها للمواصفات.

ويستخدم الدواء في علاج حالات أنيميا مرضى الفشل الكلوى المزمن والذين يقومون بالغسيل الكلوي، وعلاج حالات أنيميا مرضى الإيدز المعالجون بعقار الزيدوفيدين.

وشددت الهيئة على تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلية.
FB_IMG_1632082932435

هيئة الدواء المصرية دواء الأنيميا إيبوتين 4000 مرض الفشل الكلوى

الخبر التالى:

خطاب برلماني بشأن الاستيلاء على مخازن لهيئة التأمين الصحي بكفرالشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا