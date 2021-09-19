"معلومات الوزراء": "فيتش سوليوشنز" تتوقع زيادة حجم الناتج المحلي إلى 943.4 مليار دولار عام 2030
كتب- مصراوي:
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات" فيتش سوليوشنز" بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 943.4 مليار دولار في عام 2030.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذى نشره اليوم حول توقعات متفائلة لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2030، فوفقًا لشركة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة فيتش.
وأشار إلى التوقعات بزيادة حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 35% مقارنة بعام 2020، بالإضافة إلى انخفاض كلٍّ من عجز الموازنة و معدل البطالة و معدل التضخم بنسبة 21%، 2%، 0.3% على التوالي.
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