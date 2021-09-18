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أسبوع حار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

09:59 م السبت 18 سبتمبر 2021
أسبوع حار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 19 سبتمبر وحتى الجمعة 24 سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها، السبت، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة المذكورة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الخميس يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المسيطرة، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد:
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

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