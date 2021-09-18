القوى العاملة: التفتيش على 704 منشآت.. وتعيين 633 شابا بسوهاج

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 633 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية فضلا عن توفير 136 فرصة عمل.

وأضاف سعفان، في بيان، السبت، أن المديرية قامت بتنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن وهي التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 29 متدربا ومتدربة.

وأوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 704 منشآت دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية وأسفر عن تحرير 23 محضرا وعمل 4 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات زيادة الإنتاج، و4 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، و3 ندوات مفاوضة جماعية.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، عن تقرير شهر أغسطس الماضي أنه تم صرف 239 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 94 عاملا منهم، 50 منحة مولود، و19 منحة زواج، و4 منح وفاة لأسرة 4 عمال متوفيين، و21 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 16 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى لـ 5 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1771 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة، وتلقت 4 شكاوى تم حفظ 3 منها وإحالة شكوى للقضاء.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 140 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 21 شكوى ومنح 10 تراخيص وعمل 8 حملات تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.​