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لطيف على هذه المناطق.. الأرصاد توضح توقعات طقس السبت

04:56 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
لطيف على هذه المناطق.. الأرصاد توضح توقعات طقس السبت

الطقس


كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس السبت حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية 31 درجة والصغرى 23، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

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