Masrawy logo white

السيسي يستقبل ملك البحرين بشرم الشيخ

02:45 م الخميس 16 سبتمبر 2021
السيسي يستقبل ملك البحرين بشرم الشيخ

السيسي يستقبل ملك البحرين


القاهرة - مصراوي:

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والعربية.

ملك البحرين الرئيس السيسي شرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

الخبر التالى:

التنمية المحلية: دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات التنفيذية النسائية بالمحافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة و3 ظواهر مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا