برواتب مجزية.. القوى العاملة تعلن فرص عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد (الأوراق المطلوبة)

كتب يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ 3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخرى، لشغلها في شهر سبتمبر الحالي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الفرص تم توفيرها فى مصنع تمور الطحان جولدن داتس، ومصنع تمور الفرقان، ومصنع جهينة للمخللات، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً، فضلاً عن رعاية طبية شاملة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية.