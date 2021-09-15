تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفي مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أعلن الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الانتهاء من تجديد وحدة الرعاية المركزية (للباطنة والسكتة الدماغية) بمستشفى الشركة، والتي تستخدم حاليًا كوحدة رعاية مركزة للحالات المصابة بڤيروس كورونا المستجد، في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كافة الرعاية الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم.

وأضاف صلاح حسب بيان: يقوم بالإشراف الفني علي الوحدة عدد من الأطباء الأساتذة الاستشاريين، والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من جامعة عين شمس، كما أن الوحدة مجهزة بعدد 9 أجهزة تنفس صناعي، مع وجود جهاز متنقل للغسيل الكلوث، بالإضافة إلى احتوائها على 14 سرير .

وأشار إلى أن الوحدة تضم ٨ أخصائيين من الحاصلين على ماچيستير فى الحالات الحرجة، و30 فردا من أفراد التمريض، الذين تلقوا الدورات التدريبية المختلفة، لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.