مسؤول أممي: مصر تلعب دورا كبيرا في مفاوضات اتفاقيات البيئة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تلعب دورا كبيرا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئة الدولية، موضحا أن تقرير التنمية البشرية الوطني جاء ليؤكد اهتمام مصر البالغ بأصولها البيئية.

وأضاف بيومي - خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إطلاق تقرير الأمم المتحدة الانمائي الخاص بمصر- أن التعاون الإنمائي في العالم يتجه حاليا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن دمج البعد البيئي في خطة التنمية الوطنية يمثل عنصرا لاستدامة المردود الاقتصادي والاجتماعي حيث أن البيئة النظيفة تؤدي إلى استخدام الموارد الطبيعية بشكل جيد.

وأشار إلى تصاعد الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية، موضحا أن الموارد الموجودة لن تكون كافية لبلوغ التنمية المستدامة، فهناك توافق واجماع دولي على أن الأرض لن تتحمل المزيد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن مصر حققت طفرة كبيرة في تحسين مصادر الطاقة.​