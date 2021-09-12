ارتفاع مؤقت في الحرارة وفرص للأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، حيث تشهد الحالة الجوية ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إن طقس الاثنين حار رطب القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، خلال فترات النهار،معتدل رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد مثل السلوم ومطروح.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 36 – الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 21

الزقازيق: العظمى 36 – الصغرى 24

العريش: العظمى 34 – الصغرى 23

سوهاج: العظمى 39 – الصغرى 24

أسوان: العظمى 40 – الصغرى 24

حلايب: العظمى 37 – الصغرى 27