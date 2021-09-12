طبول وسلاح وشباب بدون ملابس علوية.. ماذا حدث في حفل زفاف بالجيزة؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر رقص مجموعة من الشباب على أنغام الطبول بمنطقة أرض اللواء.

المقطع -الذي حظي بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا- يظهر خلالها مجموعة من الشباب يرقصون على أنغام الطبول بدون ملابس علوية وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء.

ووجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة ضباط البحث الجنائي برئاسة اللواء مدحت فارس بسرعة فحص المقطع والوقوف على ملابساتها.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن مقطع الفيديو لاحتفال قديم بتاريخ 28/8/2020 تم نشره حديثا عبر موقع "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الفرح المشار إليه ومقرع الطبول، وأقرا بصحة الواقعة، وأنه تم تصويره خلال المدة المشار إليها خلال حفل زفاف أحدهما بمنطقة سكنه واستعانته بالآخر لتشغيل الطبول والموسيقى وتجميع صغار السن بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ذلك الوقت.