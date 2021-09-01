طلب برلماني بسرعة تفعيل الشباك الواحد بالمناطق الصناعية تيسيرا على المستثمرين

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد بكل المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال؛ أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، كما يسهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة، لافتًا إلى أن استخراج التراخيص يتطلب مزيداً من الوقت، ففي بعض الأوقات يتم تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك في خطوة الغرض منها سرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الموجود في بعض المصالح.

وأشار محسب إلى أن تفعيل الشباك الواحد يأتي تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي والميكنة، ففي الوقت الذي تشهد فيه كل مؤسسات الدولة تحولاً كبيراً في هذا الصدد وفقاً لخطة عمل بآليات محددة، يجب سرعة تطبيق وتفعيل الأمر على كل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتيسير على المستثمرين وفي نفس الوقت جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو المحلية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ملف الاستثمار من الملفات التي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية، وذلك لأهمية قطاع الاستثمار في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة، وسن حزمة من التشريعات التي تصب في هذا الصدد، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض للتيسير على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.