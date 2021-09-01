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وزير الزراعة: 287,5 مليون جنيه تمويلًا لمشروع البتلو في إطار "حياة كريمة"

01:45 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
وزير الزراعة: 287,5 مليون جنيه تمويلًا لمشروع البتلو في إطار "حياة كريمة"

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- مصراوي:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (287,5 مليون جنيه) لعدد 1730 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 19 ألف رأس، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن بلغ نحو 5,2 مليار جنية لأكثر من 32 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 350 ألف رأس ماشية.

وقال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو قد بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، وفي نهاية 2018- 2019 تم تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع, وبلغ المبلغ المخصص عام 2020 للمشروع (4,1 مليار جنيه), وذلك بإضافة (3,6 مليار جنيه), وفي عام 2021 تم إضافة مليار جنيه للمشروع، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للمشروع القومي للبتلو حاليًّا 5,1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).

السيد القصير وزير الزراعة مشروع البتلو حياة كريمة تطوير الريف المصري

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