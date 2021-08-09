حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لنتيجة الثانوية والأرصاد تعلن حالة الطقس حتى آخر الأسبوع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء جامعة أهلية مصرية تحت مسمى "جامعة مصر للمعلوماتية"، وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: