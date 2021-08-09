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المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية

06:21 م الإثنين 09 أغسطس 2021
المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

(مصراوي):

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية ممثلة في النقيب المخرج مسعد فودة، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة حسن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالي.

وحضر التوقيع أيضًا هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني، في وجود وفد من السينمائيين ضم النجم حسين فهمي، المخرج عمرو عبدالعزيز، المخرج محمد فاضل، المخرجة هالة خليل، المنتج محمد فوزي، غادة حبارة، مهندس الديكور فوزي العوامري.

وقال مسعد فودة إن البروتوكول الذى تم توقعيه اليوم مهم جدًا لأعضاء نقابة المهن السينمائية ومن شأنه الحفاظ على حقوقهم وتنظيم التشغيل فى الأعمال الفنية، وكذلك النهوض بالصناعة والانتاج بوجه عام، مشددًا على أنه متفائل جدًا بالفترة المقبلة بهذا التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقابة المهن السينمائية مسعد فودة حسن عبدالل

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