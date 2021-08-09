جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

(أ ش أ):

أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية.

وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم - أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا وبتفتيش حقائبه تبين وجود 1665 عبوة وحقن وشرائط وزجاجات أدوية لعلاج الأورام السرطانية أنواع وأحجام مختلفة.

وأضافت أن قيمة المضبوطات بلغت حوالي 800 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مصطفى السيد مدير الإدارة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

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