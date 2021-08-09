قرار رسمي.. مد وقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة 6 أشهر أخرى

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا برقم 193 لسنة 2021 بشأن وقف إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم مد العمل بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2021 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إلى ذلك في الوقت الحالي.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس عام 2021.