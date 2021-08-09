"الكهرباء": حملات تفتيش مفاجئة لضبط مخالفي وسارقي التيار

كتب- محمد صلاح:

جدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته لرؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل سارق أو متعدٍ.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود خطة وتنسيق متبادل بين كل من مباحث الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع؛ خصوصًا ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية؛ لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض إليها قطاع الكهرباء؛ بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن حملات ضبط سارقي التيار بطريقة غير شرعية ستكون بجميع أنحاء الجمهورية، ذاكرًا أنه ستتم زيادة هذه الحملات في بعض المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة؛ مثل شق الثعبان والدرب الأحمر وبولاق الدكرور وقباء، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التي تعد الأكثر سرقة للتيار.

وأشار المصدر إلى تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء الجديد، والتي وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة، موضحًا قيمة الغرامة بأنه يتم حساب الكيلووات/ ساعة بـ135 قرشًا من أول كيلووات، وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

وذكر المصدر أن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوهًا ببلوغ نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء نحو 6% من إجمالي الطاقة المولدة؛ وهو ما يعادل نحو 12 مليار جنيه، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سرقات التيار بحلول 30 يونيو العام المقبل.