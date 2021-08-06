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كيف تحافظ على ماشيتك من ارتفاع درجات الحرارة؟ مسئول بالزراعة يجيب

11:49 م الجمعة 06 أغسطس 2021
كيف تحافظ على ماشيتك من ارتفاع درجات الحرارة؟ مسئول بالزراعة يجيب

درجات الحرارة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الماشية والحيوانات تصاب بمرضي الاحتباس الحراري والإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ ما قد يتسبب في حالات معينة إلى نفوق الحيوان، إذا لم يتبع المربي الإرشادات الصحيحة.

وأضاف القرش لـ"مصراوي" أنه يجب على المربي الاهتمام بنقل الحيوان في الليل؛ لتقليل تعرضه لحرارة الشمس الحارقة خصوصًا في حالة نقله من محافظة إلى أخرى، مشيرًا إلى أهمية التهوية الجيدة سواء في العنابر أو الحظيرة أو خلال نقله.

وحذر معاون الوزير لشؤون الثروة الحيوانية، من الإفراط في استخدام المياه وزيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، والتي تجعل الحيوان أو الطائر في قمة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى تجنب تغذية القطعان خلال ساعات النهار شديدة الحرارة.

وأضاف أنه يفضل عدم حقن خلال ساعات النهار الحارة إلا في الظروف الاضطرارية، لافتًا إلى عدم تشغيل الشفاطات خلال أجواء النهار الحارة، حتى لا تستبدل جو العنابر بأجواء ساخنة من الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني والطبي من خلال أرقام الخط الساخن 15500 و16561.

الطقس درجات الحرارة وزارة الزراعة المشي فصل الصيف

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