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تشييع جثمان حسب الله الكفراوي عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

06:25 م الخميس 05 أغسطس 2021
تشييع جثمان حسب الله الكفراوي عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

الدكتور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

(مصراوي):

كشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أنه سيتم تشييع جنازة والده غدًا 6 أغسطس، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب الكفراوي عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير غدًا الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

حسب الله الكفراوي صلاة الجمعة مسجد المشير وزارة الإسكان

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