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مفتي الجمهورية ينعى حسب الله الكفراوي: نموذجًا في العطاء الوطني

06:08 م الخميس 05 أغسطس 2021
مفتي الجمهورية ينعى حسب الله الكفراوي: نموذجًا في العطاء الوطني

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم المهندس حسب الله الكفراوي -وزير الإسكان الأسبق- الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له، الخميس، إن الفقيد كانت له جهود كبيرة، وحاز شعبيةً واسعة وقبولًا واحترامًا كبيرَيْن في أوساط الموطنين والسياسيين، حتى لقَّبه البعض بـ"أبي المدن الجديدة في مصر".

وثمَّن المفتي دَور الفقيد كأحد أبرز المسئولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، حيث شغل عدة مناصب مهمة بنجاح كبير، كما كان أول من وضع نواة المدن الجديدة وتقسيمها.

وأشاد المفتي بالتكريم الحكومي الذي حظي به الفقيدُ قبل وفاته، حيث حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، ووسام بطولة العمل من الاتحاد السوفييتي، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

شوقي علام مفتي الجمهورية حسب الله الكفراوي

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