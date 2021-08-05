السيسي يعلق على آداء منتخب اليد في أولمبياد طوكيو: "شرفتمونا وأسعدتمونا"

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مباراة المنتخب الأولمبي لكرة اليد، اليوم مع نظيره الفرنسي، على هامش منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير، وعزيمتكم الجبارة، وأدائكم البطولي".

وأضاف الرئيس: "كما أؤكد دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

وهزم المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي 27: 23، وبذلك يلعب أمام نظيره الإسباني في مباراة على الميدالية البرونزية.