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مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوي: فقدنا قامة كبيرة بقطاع البناء والعمران

05:38 م الخميس 05 أغسطس 2021
مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوي: فقدنا قامة كبيرة بقطاع البناء والعمران

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء: "فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب شيخ المهندسين المصريين".

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.

مصطفى مدبولي وزير التعمير والإسكان مجلس الوزراء حسب الله الكفراوي

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