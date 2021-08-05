نتائج مبشرة.. تفاصيل عقارين جديدين أضافتهما الصحة لبروتوكول علاج كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، الخميس، عن إضافة عقارين جديدين ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري “Bamlanivimab plus Etesevimab”، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج.

وأوضحت أنه تم التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال هذه الجرعات قريباً وإضافتها إلى بروتوكول العلاج.

معلومات عن العقارين

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن العقارين يعتبران من الأدوية التجريبية المستخدمة معًا لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة لكوفيد-١٩ لدى البالغين فوق 12 عاما، ومن هم أكثر عرضة للإصابة الشديدة بأعراض الفيروس أو الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وأشار في تصريحات لمصراوي، أن العقارين حصلا على الترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامهما في حالات الطوارئ لعلاج أعراض كورونا، في نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح أن العقارين يعملان على إنتاج أجسام مضادة للمساعدة في مكافحة الفيروس، مضيفا: "عندما يكون هناك فيروس في جسم الإنسان مثل كورونا، فإن الجهاز المناعي ينتج أجساما مضادة لمواجهته، لكن الأمر يستغرق وقتًا حتى يصنع الجسم أجسامًا مضادة لفيروس جديد، ومن ثم فإن هذين العقارين يساعدان في ذلك".

وكشف أن التجربة الإكلينيكية التي أجريت على العقارين، لفتت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا Bamlanivimab plus Etesevimab، معًا في غضون 10 أيام من بدء ظهور أعراض كورونا كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.

وبين أن العقارين من إنتاج شركة إيلي ليلي الأمريكية، وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية لاستيرادهما معا.