قرارات الحكومة اليوم.. هيئة الاستثمار تتعاقد مع مياه الشرب بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعا. ​