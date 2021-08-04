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قرار غير مسبوق.. الفقي يشيد بمقترح طباعة صورة مكتبة الإسكندرية على العملة الجديدة

04:04 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
قرار غير مسبوق.. الفقي يشيد بمقترح طباعة صورة مكتبة الإسكندرية على العملة الجديدة

الدكتور مصطفى الفقي

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، باقتراح البنك المركزي المصري، بطباعة صورة مبنى مكتبة الإسكندرية كمعلم من معالم مصر الحديثة على العملات البلاستيكية الجديدة.

وقال الفقي، خلال حديث له اليوم الأربعاء: إن المكتبة تعتز بمقترح البنك المركزي بوضع صورة مبنى المكتبة العريق على العملة المصرية فئة العشرة جنيهات، وهو أمر يؤكد المكانة الدولية للمكتبة وتأثيرها مركزًا إشعاعيًا فكريًا وإبداعيًا عالميًا، ومكانًا لحفظ التراث وتنمية المظاهر التاريخية لمراحل الوطن المختلفة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية: أن المكتبة تسعد بهذا القرار غير المسبوق، وتؤكد خدمتها المستمرة للثقافة العالمية ولقضايا الوطن المصري الذي تنتمي إليه وتعمل تحت مظلته.

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، فإن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة سيكون مثل باقي العملات البلاستيكية المنتشرة في العالم، وستكون من مادة "البوليمر".

مصطفى الفقي مكتبة الإسكندرية العملة الجديدة البنك المركزي العملات البلاستيكية

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