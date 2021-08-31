التمويل العقاري.. هذا موعد الفرصة الأخيرة لحجز شقة بـ"سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيع 74 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين 2" في آخر إحصائية للصندوق، كما سدد 14500 مقدمات الحجز.

ويستمر التقديم والحجز في مشروعات "سكن لكل المصريين 2" حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، ويتم سحب كراسات الشروط من مكات البريد بالمحافظات المتوفر بها الوحدات.

المشروعات الجاري الحجز بها الآن عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبارة عن 3 مشروعات وهي: "الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز"، حيث بدأ الحجز 15 أغسطس الجاري ويستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ 164 ألف جنيه للوحدة الـ75 متر، كما سجلت أسعار الشقق الـ90 متر 184 ألف جنيه، و197 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

ويوجد نظامان للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

وإذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيهًا، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيهًا حتى 300 جنيه طوال مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

ومتاح أيضًا الحجز في شقق الإسكان المتوسط، ويتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، والوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ 471 ألف جنيه، والوحدة الـ 110 أمتار بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ 120 مترًا بـ 546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، بجانب سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

المشروع الثالث:

الإسكان المتميز بمدن: "بدر والغردقة وبورفؤاد"، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر، و120 مترًا وبأسعار تبدأ من 480 ألفًا، وحتى 950 ألف جنيه.

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