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طالبان تعتقل الرئيس السابق لمجلس علماء الدين في أفغانستان

10:57 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
طالبان تعتقل الرئيس السابق لمجلس علماء الدين في أفغانستان

حركة طالبان

وكالات:

قال مصدر في قيادة شرطة العاصمة الأفغانية، إن عناصر حركة طالبان، اعتقلوا مولوي محمد سردار زدران الرئيس السابق لمجلس العلماء الأفغاني.

في يوليو الماضي، دعا مجلس العلماء الأفغاني، مقاتلي طالبان إلى وقف إطلاق النار، ووصف الحرب التي تخوضها الحركة، بغير الشرعية.وقبل أيام أفادت شبكة سي ان ان الأمريكية، بأن حركة "طالبان" اتخذت إجراءات بحق الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

وذكرت الشبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن فعليا تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت رحمة "طالبان".

لكن المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" محمد نعيم في حديث لوكالة "نوفوستي"، نفى صحة الأنباء عن وضع كرزاي وعبد الله قيد الإقامة الجبرية، مشددا في الوقت نفسه على أن ضمان أمنهما يعود إلى اختصاصات الحركة.

حركة طالبان الرئيس السابق لمجلس علماء الدين مولوي محمد سردار زدران مجلس علماء الدين أفغانستان

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