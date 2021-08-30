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السلام مع النفس والكون.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

10:45 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
السلام مع النفس والكون.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو"السلام مع النفس والكون ".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام ، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام.

وأكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد "سلم"، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ ".

وأضاف جمعة، أن أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه ، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين .

وتابع: "لا يتأتى ذلك إلا لأصحاب النفوس الزكيّة الصافية، التي لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التي تفهم سنن الله (عز وجل) في كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه".

وجاء نص موضوع خطبة الجمعة، كما يلي:

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