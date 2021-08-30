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كورونا في 24 ساعة| زيادة طفيفة .. وموعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

06:06 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
كورونا في 24 ساعة| زيادة طفيفة .. وموعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، هو خروج 432 من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم.

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وزارة الصحة لقاح فايزر لقاح موديرنا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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